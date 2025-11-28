Airbus, A320neo ve A321neo Uçaklarının Yere İndirilmesini İstedi
Airbus, havacılık otoriteleri ile işbirliği yaparak, güvenlik riski nedeniyle A320neo ve A321neo model uçakların yere indirilmesini ve yazılım ile donanım korumasının devreye alınmasını talep etti.
UÇAK üretici firması Airbus, havacılık otoriteleri ile işbirliği yaparak, tespit edilen güvenlik riski nedeniyle havayolu şirketlerinden mevcut yazılım ve donanım korumasını devreye sokulması için 'A320neo' ve 'A321neo' uçaklarının yere indirilmesini istedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel