Airbnb, Çin'deki kiralamaları 30 Temmuz'dan itibaren sonlandırmaya hazırlanıyor - Haberler

Kiralık tatil yerleri ve kiralık evler bulunmasına olanak sağlayan Airbnb, 30 Temmuz'dan itibaren Çin'deki bütün konut listelerini kapatacağını duyurdu.

Airbnb tarafından Çinli kullanıcılarına yönelik resmi WeChat hesabından yapılan açıklamada, Airbnb'de Çin ana karasındaki tüm ilanların 30 Temmuz'dan itibaren kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, Çinli kullanıcıların yurt dışında konut listeleme ve rezervasyonu yapmasına izin verileceği bildirildi.

2008 yılında kurulan Airbnb, 2015 yılında Çin ana karasında hizmet vermeye başlamıştı. Airbnb tarafından temsil edilen ev sahipleri, Çin'de 2016'dan bu yana 25 milyondan fazla misafir ağırladı. Daha önce Çin'de LinkedIn ve Yahoo gibi Batılı internet firmaları da faaliyetlerini durdurmuştu.