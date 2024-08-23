Air Montenegro İstanbul-Tivat seferlerini iptal etti, yolcular protesto etti

Karadağ'ın hava yolu şirketi Air Montenegro'nun İstanbul'dan Tivat'a yapılması planlanan dün ve bugünkü seferlerini iptal etmesi nedeniyle bir grup yolcu protestoda bulundu.

Air Montenegro'nun dün ve bugün icra etmeyi planladığı İstanbul-Tivat seferleri iptal edildi. Dünkü iptal edilen uçuşun kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 yolcusu çevredeki otellere yerleştirildi. Bugün tekrar İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, sabah yapılması planlanan seferin de iptal olduğunu öğrendi.

Hava yolu firması ile yer hizmeti veren şirketin kendileriyle ilgilenmediğini iddia eden yolcular alkışlı protestoda bulundu. Firma yetkilileriyle tartışan yolcuları polis ekipleri sakinleştirdi.

Yolcular tepkilerini dile getirdi

Yolculardan Farid Hasanov, gazetecilere, sefer iptalinden dolayı mağdur olduklarını söyledi.

Kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini savunan Hasanov, şöyle devam etti:

"Bu sabaha kadar kimse resmi bir açıklama yapmadı. Sonra saat yedide birisi geldi, 'Sizin uçağınıza kuş çarpmış bugün bu uçuş olmayacak.' dedi. Bizi otele yerleştirdiler. Bugün saat 13.00'te uçacaktık. Havalimanına geldik, bekledik saatlerce. Bu uçağın da uçup uçmayacağı belli değilmiş. Bu arada bizi Tivat'a değil Podgorica'ya götüreceklermiş. Ortada resmi bir açıklama yok, yetkili yok. 24 saate yakın burada mağdur şekilde bekliyoruz. Yaşlılar, hastalar, çocuklu aileler var."

Yolculardan Alperen Erciyas da iptal edilen sefer yerine yeni bir uçuşun planlanmadığını söyledi.

Mağdur edildiklerini dile getiren Erciyas, "Dünkü uçuşumuz iptal edildi. 'Bugün uçacaksınız.' dediler ancak halen uçuş yok. Oralardaki kiralamalarımızı yapmıştık. Acil şekilde bizi Tivat'a uçurmalarını istiyoruz." dedi.

Yolcuların tepkilerini dinleyen polis ekipleri, ilgili firmanın yetkilileriyle yolcuları bir araya getirdi.

Firmanın başka bir hava yolu şirketinden uçak kiralaması üzerine yolcuların bir kısmı Karadağ'a gönderildi. Diğer yolcuların da aynı uçağın ikinci seferiyle Karadağ'a gönderileceği öğrenildi.