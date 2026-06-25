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Kısa süreliğine Pakistan hava sahasına giren Air India uçağının uçuş ekibi görevden uzaklaştırıldı

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Hindistan havayolu şirketi Air India'ya ait bir uçak, 22 Haziran'da Amritsar'a iniş yapmaya çalışırken kısa süreliğine Pakistan hava sahasına girdi. Olayın ardından uçuş ekibi ve bir hava trafik kontrol görevlisi, durumu bildirmedikleri için görevden uzaklaştırıldı. Uçak güvenli şekilde Delhi'ye yönlendirildi.

Hindistan hava yolu şirketi Air India uçağının, kısa süreliğine Pakistan hava sahasına girmesinin ardından uçuş ekibinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) yetkilileri, 22 Haziran'da Amritsar şehrine iniş yapmaya çalışırken kısa süreliğine Pakistan hava sahasına giren uçağa ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, yanlışlıkla Pakistan'ın Lahor kentinin hava sahasına giren uçağın uçuş ekibinin ve bir hava trafik kontrolü görevlisinin durumun bildirilmemesi nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

Konuyla ilgili bilgi sahibi yetkili, uçağın 5 kilometre kadar Lahor hava sahasına girdiğini bildirdi.

DGCA'dan yapılan açıklamada, "Uçak, radar yönlendirmesi sırasında yaklaşmaya başladıktan sonra kısa bir süreliğine Pakistan hava sahasına girdi. Olay, Pakistan Hava Trafik Kontrol (ATC) yetkilileriyle koordineli şekilde ele alındı. Uçak, sonunda rotasını Delhi'ye çevirerek güvenli bir şekilde indi." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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