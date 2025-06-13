Air India Uçağı Düştü: 241 Kişi Hayatını Kaybetti

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Air India'ya ait Boeing 787-8 tipi yolcu uçağı, Ahmedabad'dan havalandıktan kısa süre sonra düştü. Uçakta bulunan 242 kişiden 241'i hayatını kaybetti. Tek kurtulan hasta olarak tedavi altında.

Air India hava yolu şirketi, 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçağının düştüğü kazada 241 kişinin hayatını kaybettiğini teyit etti.

Air India şirketi, X sosyal medya platformundan kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 12 yıllık "Boeing 787-8" tipi uçağın, Ahmedabad'dan yerel saatle 13.38'de 230 yolcu ve 12 mürettebatla havalandığı belirtildi.

Uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğü aktarılan açıklamada, "Ne yazık ki, uçaktaki 242 kişiden 241'inin hayatını kaybettiği doğrulanmıştır. Tek kurtulan, hastanede tedavi altındadır." ifadeleri kullandı.

Hindistan'da 242 kişinin bulunduğu uçak düştü

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Komiser Yardımcısı Kanan Desai, uçağın bir parçasının stajyer doktorların kaldığı yurda düştüğü kazaya ilişkin açıklamasında, "Elimize ulaşan bilgiye göre hastaneye 265 kişinin cansız bedeni getirildi." demişti. Kazadan yalnızca 1 kişi kurtulmuştu.

Öte yandan uçağın düşmesinin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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