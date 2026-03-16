Hindistan'ın Air India ve Air India Express Şirketleri, Dubai'ye Tüm Uçuşlarını İptal Etti

Air India ve Air India Express, Ortadoğu'daki gerilim artışı nedeniyle tüm Dubai uçuşlarını iptal etti. Yolcular alternatif tarihlere erteleyebilecek veya rezervasyonlarını iptal ederek ücretlerini geri alabilecek.

YENİ DELHİ, 16 Mart (Xinhua) -- Air India ve Air India'ya bağlı uygun fiyatlı yolculuk hizmeti sunan havayolu şirketi Air India Express, Ortadoğu'da gerilimin artması üzerine Dubai'yle olan tüm gidiş-geliş uçuşlarını iptal etti.

Duyuru pazartesi günü Dubai'deki havalimanı yakınlarına bir insansız hava aracı saldırısı düzenlediğinin bildirilmesinden birkaç saat sonra yapıldı.

Air India, kararın Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuş operasyonlarının geçici olarak askıya alınmasının ardından alındığını kaydetti.

Şirket, yolcuların uçuşlarını başka bir tarihe erteleyebileceklerini veya rezervasyonlarını iptal edip ödedikleri ücretleri geri alabileceklerini belirtti.

Air India Express'in Abu Dabi, Resü'l-Hayme ve Şarika'yla olan plansız gidiş-geliş uçuş operasyonlarınınsa duyurulduğu gibi devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti

Trump'a büyük şok! Bel bağladığı ülkelerin tamamı "Yokuz" dedi
Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi

Görüntüler Avrupa ülkesinden! İran'ı vuracak füzeler uçaklara yüklendi
Dugin: Netanyahu eğer öldüyse Mesih'lerinin ortaya çıkması gerekiyor

Dugin'den dikkat çeken "Mesih" yorumu: Eğer Netanyahu öldüyse...
Alisson Liverpool'da kalacak mı? Son kararını verdi

Liverpool'da Galatasaray maçına saatler kala Alisson gelişmesi
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar

9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
İstiklal Marşı'nın Arapça okunmasına soruşturma

Görüntüler tepki çekmişti! Soruşturma başlatıldı
Dugin: Netanyahu eğer öldüyse Mesih'lerinin ortaya çıkması gerekiyor

Dugin'den dikkat çeken "Mesih" yorumu: Eğer Netanyahu öldüyse...
Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi'ye yaptığı tavır iftara damga vurdu

İftar programına damga vuran an!
Uzak Şehir tutkunlarına kötü haber

Hayranlarına kötü haber