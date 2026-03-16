Hindistan'ın Air India ve Air India Express Şirketleri, Dubai'ye Tüm Uçuşlarını İptal Etti

YENİ DELHİ, 16 Mart (Xinhua) -- Air India ve Air India'ya bağlı uygun fiyatlı yolculuk hizmeti sunan havayolu şirketi Air India Express, Ortadoğu'da gerilimin artması üzerine Dubai'yle olan tüm gidiş-geliş uçuşlarını iptal etti.

Duyuru pazartesi günü Dubai'deki havalimanı yakınlarına bir insansız hava aracı saldırısı düzenlediğinin bildirilmesinden birkaç saat sonra yapıldı.

Air India, kararın Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuş operasyonlarının geçici olarak askıya alınmasının ardından alındığını kaydetti.

Şirket, yolcuların uçuşlarını başka bir tarihe erteleyebileceklerini veya rezervasyonlarını iptal edip ödedikleri ücretleri geri alabileceklerini belirtti.

Air India Express'in Abu Dabi, Resü'l-Hayme ve Şarika'yla olan plansız gidiş-geliş uçuş operasyonlarınınsa duyurulduğu gibi devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua