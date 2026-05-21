Air France ve Airbus, 2009'daki Uçak Kazasına İlişkin Davada Taksirle Adam Öldürmekten Suçlu Bulundu

Fransa merkezli Air France ve Airbus, 2009'da 228 kişinin öldüğü uçak kazasında taksirle adam öldürmekten mahkum edildi. Mahkeme, her iki şirkete 225 bin euro para cezası verdi.

(ANKARA) - Fransa merkezli havayolu şirketi Air France ile Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus, 2009 yılında 228 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasına ilişkin davada taksirle adam öldürmekten suçlu bulundu.

Paris Temyiz Mahkemesi, 2009 yılında Rio de Janeiro-Paris seferini yapan AF447 uçuşunun Atlas Okyanusu'na düşmesiyle sonuçlanan kazaya ilişkin kararında, hava yolu şirketi ile uçak üreticisini "kurumsal taksirle adam öldürme" suçundan mahkum etti. Airbus A330 tipi yolcu uçağı, 1 Haziran 2009'da şiddetli fırtına sırasında stall durumuna girerek, Atlas Okyanusu'na düşmüş, uçakta bulunan 12 kişilik mürettebat ile 216 yolcunun tamamı hayatını kaybetmişti.

Mahkeme, Nisan 2023'te her iki şirket hakkında beraat kararı vermişti. Savcı yardımcıları, daha önceki duruşmalarda şirketlerin tutumunu "kabul edilemez" olarak nitelendirirken; şirketleri, "temelsiz savunmalar yapmakla" suçlamıştı.

Hem Air France hem de Airbus, süreç boyunca suçlamaları reddetmişti.

Ancak temyiz süreci sonunda şirketler suçlu bulundu. Mahkeme, Air France ve Airbus'ın her biri için azami para cezası olan 225 bin euro ödenmesine hükmetti.

Kararın açıklandığı duruşmaya, çoğunluğu Fransız, Brezilyalı ve Alman vatandaşlarından oluşan kurbanların yakınları da katıldı. Bazı mağdur yakınları, "cezayı sembolik olarak" değerlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Kaza, Fransız havacılık tarihinin en ölümcül faciası olarak kayıtlara geçmişti.  Uçağın enkazına, yaklaşık 10 bin kilometrekarelik alanda yürütülen uzun süreli arama çalışmalarının ardından deniz tabanında ulaşılmış, kara kutu ise 2011 yılında yapılan derin deniz aramalarında bulunmuştu. Kazanın ardından Atlas Okyanusu'nun Güney Amerika kıyılarından yaklaşık 1127 kilometre uzaklıktaki bölgesinde geniş çaplı arama-kurtarma operasyonu yürütülmüş, ilk 26 günde 51 kişinin cenazesine ulaşılmıştı.

Kaynak: ANKA
