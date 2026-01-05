Lübnan'dan kalkan Air France uçağı, kabindeki yanık kokusu nedeniyle Münih'e iniş yaptı
Beyrut'tan Paris'e giden Air France uçağı, kabin içindeki yanık kokusu nedeniyle Münih'e acil iniş yaptı. Yolcular güvenli bir şekilde otele yerleştirildi.
Fransız Hava Yolu şirketi Air France'ın Beyrut-Paris seferini yapan uçağının kabin içindeki yanık kokusu nedeniyle Münih'e iniş yaptığı bildirildi.
Münih Josef Strauss Havalimanı Sözcüsü, Alman medyasına yaptığı açıklamada, Lübnan'ın Beyrut kentinden Fransa'nın Paris kentine giden uçağın dün gece yerel saatle 20.19'da havalimanına iniş yaptığını ve yardım almadan park pozisyonuna geçtiğini belirtti.
Sözcü, uçakta herhangi bir yaralının bulunmadığını söyledi.
Airbus A330-200 tipi uçaktaki yolcuların otele yerleştirildikleri aktarıldı.
Yanık kokusunun kaynağının henüz tespit edilemediği kaydedildi.