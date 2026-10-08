Air France, Paris-Tel Aviv uçuşunda silah taşındığı iddiasını yalanladı

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Fransız ulusal hava yolu şirketi Air France, Fransız sendikaların şirketin İsrail'e silah ve mühimmat taşıdığı yönündeki iddialarını yalanlayarak "malların taşınmasına ilişkin uluslararası düzenlemelere tam uyduklarını" ileri sürdü.

Fransız ulusal havayolu şirketi Air France'dan France Info'ya yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'e yapılan uçuşlarda silah veya mühimmat taşınmadığı" belirtildi.

Fransız sendikalarının şirketin başkent Paris'ten Tel Aviv'e giden uçuşunda İsrailli silah üreticisi firmaya mühimmat ve mekanik parçalar taşıdığı yönündeki iddialarının yalanlandığı açıklamada, "Air France'ın uçuşlarında, ne söz konusu tarihte ne de başka bir tarihte böyle bir kargo için yapılmış herhangi bir rezervasyon yoktur." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca "malların taşınmasına ilişkin uluslararası düzenlemelere her zaman tam uyulduğu" savunuldu.

Fransız işçi sendikası dün CGT ve bazı havalimanı sendikaları ortak bir açıklama yayımlayarak, Air France şirketinin bugün 09.35'te Paris'teki Charles-de-Gaulle Havalimanından Tel-Aviv'e yapacağı AF966 numaralı uçuşta İsrailli bir silah şirketi için mühimmat taşındığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı 3. yılını geride bırakırken, İsrail ile silah ticaretini sürdüren ülkeler soykırıma suç ortaklığı etmekle eleştiriliyor.

Kaynak: AA