Air China Uçağında Lityum-Iyon Batarya Yangını

Çin'in Air China hava yolu şirketine ait uçağın kabin bölümünde, bir yolcunun el bagajında bulunan lityum-iyon batarya nedeniyle yangın çıktı. Yangın, kabin ekibi tarafından söndürüldü ve uçak acil iniş yaptı.

Çin'in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air China'nın, Cıciang eyaletinin merkezi Hangcou'dan Güney Kore'nin Incheon şehrine sefer yapan uçağının kabin bölümünde yangın çıktığı bildirildi.

Air China'dan yapılan açıklamaya göre, Hangcou-Incheon seferini yapan CA139 sefer sayılı uçakta kabin içi bagaj bölümünde bir yolcunun el bagajındaki lityum-iyon batarya alev aldı.

Çıkan küçük çaplı yangın kabin ekibinin müdahalesiyle söndürülürken yolculardan yaralanan olmadı.

Uçuş güvenliği riski nedeniyle uçak, Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Çin sosyal medyasında yer alan videolarda, baş üstü bagaj kompartımanındaki valizin alev aldığı ve dumanların uçağın içine yayıldığı görüldü.

Şanghay yerel medyasına konuşan bazı yolcular, yangın öncesi bir patlama duyduklarını, ardından alevlerin çıktığını aktardı.

Şarj depolama cihazlarının uçuş sırasında kullanımını yasaklanmıştı

Ocak ayında Güney Kore hava yolu şirketi Air Busan'ın uçuşunda bir yolcunun valizindeki şarj depolama cihazının alev alması sonucu meydana gelen kabin içi yangın, 7 kişinin hafif yaralanmasına yol açmıştı.

Çin'de yakın zaman önce lityum-iyon bataryalar ve şarj depolama cihazlarının uçuşlarda kabin içinde taşınmasına yönelik yeni kısıtlama getirilmişti. 28 Haziran'dan itibaren yalnızca üzerinde Çin güvenlik sertifikası ibaresi olan şarj depolama cihazlarının uçaklarda taşınması izin veriliyordu. Ayrıca elektronik cihazların uçuş sırasında depolama üniteleriyle şarj edilmesi de yasaklanmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinin sivil havacılık otoriteleri de, 7 Nisan'da şarj depolama cihazlarının uçuş sırasında kullanımını yasaklamış, bu cihazların baş üstü bagaj bölümü yerine koltuk altında veya koltuk cebinde bulundurulması şartını getirmişti.

