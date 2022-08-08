Ailesinin organlarını bağışladığı Ezgi'den koronavirüs testi için örnek alınacak İZMİR'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan tarafından vurulan, beyin ölümü gerçekleşince ailesinin organlarını bağışlama kararı aldığı Ezgi Özarslan'dan (31) koronavirüs testi için örnek alınacak. İZMİR'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan tarafından vurulan, beyin ölümü gerçekleşince ailesinin organlarını bağışlama kararı aldığı Ezgi Özarslan'dan (31) koronavirüs testi için örnek alınacak. Test negatif çıkarsa Özarslan'ın organları alınacak. Olay, 28 Temmuz'da Mersinli Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşti. KORONAVİRÜS TESTİ SONUCU BEKLENİYOR Ezgi'nin ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Sağlık Bakanlığı'yla yürütülen yazışmanın ardından Özarslan'dan koronavirüs testi için örnek alınacağı, sonucun negatif olması durumunda organların alınacağı belirtildi. Öte yandan kaçan Deniz Özarslan'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı Mersinli İzmir Güncel Haberler

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