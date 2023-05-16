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Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadının cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadının cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Güncel Haberler

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Songül Çakmak'ın sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Genç kadının psikolojik sorunlarının olduğu belirtilirken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Esentepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde DSİ'ye ait sulama kanalında kadın cesedi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler tarafından kanaldan çıkarılan cesedin, Songül Çakmak'a (26) ait olduğu belirlendi.

AĞABEYİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Yapılan incelemede herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Çakmak'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Songül Çakmak'ın ağabeyi Ahmet Çakmak'ın, bir gün önce evden çıkan ve geri dönmeyen kardeşi için kayıp başvurusunda bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceyhun Özer - Güncel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Esentepe Ceyhan Güncel Haberler

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