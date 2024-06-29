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Evlerinin altındaki yılanlar için tüfekle nöbete başladılar! Anlattıkları "Yer altı canavarı" söylentisine neden oldu

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Samsun'da evlerinin altındaki yılanlar nedeniyle korku dolu günler geçiren aile, ellerinde tüfeklerle gece boyunca nöbet tutuyor. Evin altına basılan su ve yakılan ateş sonucu çıkan yılanların tekrar aynı yere girdiği iddia edilirken bir büyük yılanın sopa fırlattığının söylenmesi ise "Evin altında yer altı canavarı var" söylentisine neden oldu.

Samsun'da evlerinin altında yaşayan yılanlar nedeniyle korkulu günlerden geçen aile ellerinde tüfeklerle gece boyunca nöbet tutmaya başladı. Evin altında birden çok yılanın görüldüğü ve büyük bir yılanın sopa attığı iddiası ise yer altı canavarı söylentilerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

TÜFEKLERLE NÖBET TUTUYORLAR

Bafra'nın Şeyhulaş Mahallesi'nde yaşayan Tiryaki ailesi, evlerinin altında yaşadığını düşündükleri yılanlar nedeniyle korku dolu anlar yaşıyor. Tüm mahalle sakinleriyle birlikte gece boyunca tüfeklerle nöbet tutan aile, durumu belediye ve itfaiyenin yanı sıra diğer gerekli yerlere de bildirdiklerini ancak yılanların evin içinde olmadığını belirttikleri için hiçbir müdahale yapılmadığını iddia etti. Aile üyeleri, yılanları kendi çabalarıyla evin altından çıkarmaya çalıştıklarını da belirtti.

Evlerinin altındaki yılanlar

"EVİN ALTINA SU BASINCA YAVRU YILANLAR ÇIKTI"

İlk olarak siyah büyük bir yılan gördüğünü söyleyen Safiye Öztürk, yılanın çok korkutucu olduğunu ve garip sesler çıkardığını belirtti. Öztürk, yılanı gördükten sonra korkudan bayıldığını ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Ali Aydoğdu ise yılanları çıkarmak için evin altına su bastıklarını ve ateş yaktıklarını, bu esnada 1-2 metre büyüklüğünde 6 tane yavru yılanın çıktığını ve tekrar geri kaçtığını söyledi. Büyük yılanlardan biri olan alalı yılanı gördüklerini belirten Aydoğdu, yılanı silahla vurmak için bir sopa yardımıyla dürttüğü esnada yılanın sopayı alarak fırlattığını ve korkarak kaçtıklarını anlattı.

"YILANLARIN HAREKETLERİNİ HİSSEDİYORUZ"

Evin altında tüneller olduğunu ve yılanların hareketlerini hissettiklerini belirten aile, geceleri bu yüzden uyuyamadıklarını dile getirdi. Evin yakınında bulunan bir elektrik direğinin yılanlar geçerken sallandığını söyleyen aile, yılanların evin içine girmesinden endişe duyuyor. Tiryaki ailesi, yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (1)

Yahya Kahya:

Hmmm hmmm ne desem ne desem

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2
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