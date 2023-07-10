Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Şimdiye kadar 42 aile evladına kavuştu.

Ailelerin evlat nöbeti bin 407 gündür kararlılıkla devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki direnişi bin 407'nci gününde devam ediyor.

Yüzde 70 engelli oğlu Muhammet Canbey'i 1 yıl da olsa, bin yıl da olsa PKK'nın elinden alacağını söyleyen Hatice Canbey, evladına gelmesi için çağrıda bulundu.

2015 yılından beri oğlunun kayıp olduğunu belirten anne Canbey, "Oğlum yüzde 70 engelli, 8 yıldır oğlumu arıyorum. Oğlumdan hiçbir haber alamadım. Sağ olup olmadığından haberim yok. Oğlumu HDP kaçırdı. Oğlumu versinler" dedi.

Kardeşi Süleyman Çetinkaya'yı çocukları ile beraber bekleyen abla Zekiye Bozdağ, kardeşini istediğini dile getirdi.

Kardeşinin 30 Ağustos 2019 yılında HDP aracılığı ile kandırılıp dağa gönderildiğini ileri süren Bozdağ, "4 yıldır burada nöbetteyiz. Hiçbir şekilde tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Kar kış demeden ben çocuklarımla gelip burada bekliyorum. Hiçbir şekilde ümidimi kesmedim. Kardeşimi geri istiyorum" diye konuştu.

Ailelerin evlat nöbeti kararlıkla devam ederken, şimdiye kadar 42 aile evladına kavuştu.