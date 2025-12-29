Haberler

Çevrim İçi Psikolojik Destek ve Aile Danışmanlığı Hizmeti 7 ilde başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle ailelerin danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerine erişimini artırmak amacıyla 7 pilot ilde çevrim içi hizmetleri hayata geçirdi. Aile içi iletişim sorunları erkenden tespit edilip, çatışmalar etkili bir şekilde yönetilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle ailelerin danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerine erişimini artırmak amacıyla Çevrim İçi Psikolojik Destek ve Aile Danışmanlığı Hizmetini 7 pilot ilde hayata geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nda (2024-2028) yer alan, "aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması" ve "danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerinin niteliğinin artırılması" hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda aile danışmanlığı, boşanma süreci danışmanlığı, evlilik öncesi danışmanlık ve bireysel danışmanlık hizmetleri, 81 il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri ve ihtisaslaşmış aile danışmanlığı birimleri aracılığıyla ücretsiz olarak sunuluyor.

Ayrıca, hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak amacıyla teknoloji temelli yeni uygulamalar da geliştiriliyor.

Çevrim içi danışmanlıkla aile içi iletişim güçleniyor

Hizmetler, "gizlilik" ve "güvenlik" ilkeleri esas alınarak çevrim içi platformlar üzerinden yürütülüyor. Böylece bireylerin ve ailelerin bulundukları yerden uzman personel eşliğinde psikolojik destek alabilmeleri sağlanıyor.

Hizmetin yaygınlaştırılmasıyla, aile içi iletişim sorunları erkenden tespit edilecek. Çatışmalar, etkili şekilde yönetilebilecek. Ayrıca anne, baba olma becerilerinin güçlendirilmesi ve çocukların sağlıklı gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor. Bu uygulamayla toplumda aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi amaçlanıyor.

7 pilot ilde uygulama başlatıldı

Çevrim İçi Psikolojik Destek ve Aile Danışmanlığı Hizmetinin hayata geçirildiği pilot iller, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesini temsilen Adana, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Ordu, Sivas ve Sakarya olarak belirlendi. Pilot uygulama ile çevrim içi danışmanlık hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılmadan önce, daha etkin bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını, "e-Ailem" sistemi ve "psikodestek.aile.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

3 polisin şehit olduğu operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Otomobil kanala devrildi, 4 kişi kayıp

Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Araç kanala devrildi, 4 kişi kayıp
Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?