Aile Yılı Kapsamında 'Ailenin Sessiz Tanıkları' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen 'Ailenin Sessiz Tanıkları' sergisi, CSO Ada Ankara'da ziyaretçilere kapı açtı. Sergi, aile temalı tiyatro oyunlarında çekilen siyah beyaz fotoğraflardan oluşuyor ve aile ile bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Devlet Tiyatrolarınca (DT), "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen "Ailenin Sessiz Tanıkları" fotoğraf sergisi, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

CSO Ada Ankara'da açılan sergi, Devlet Tiyatrolarının "aile" temalı oyunlarında çekilen siyah beyaz fotoğraflarla hazırlandı.

DT Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sergide görülecek her karenin, bir kavuşmanın sıcaklığını, bir vedanın gölgesini ya da bir sofranın etrafında kenetlenen elleri fısıldadığını söyledi.

Tiyatro sahnelerinde görülen her yansımanın, insanın kendi hikayesine açılan bir kapı olduğunu belirten Başer, "Bu sergi yalnızca sahnedeki ailelere değil, spot ışıkları söndüğünde döndüğümüz hayatlarımıza, köklerimize bakmamız için de bir davettir." dedi.

Serginin açılışına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Bingül, Daire Başkanı Melih Onur Erdoğan ve sanatseverler katıldı.

Sergi, ekim ayı boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
