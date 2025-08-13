Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Van'da 'İl Yaşlılık Çalıştayı'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yaşlıların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik politikaların görüşüleceği "2. Yaşlılık Şurası" kapsamında Van'da "İl Yaşlılık Çalıştayı" yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda, ildeki yaşlıların durumu, sosyal, ekonomik, sağlık temelli sorunların ve ihtiyaçların tespiti, önerilerin oluşturulması ve yaşlıların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi gibi konular ele alındı.

Sunumların yapıldığı çalıştayda elde edilen görüş ve öneriler, ekimde yapılması planlanan "2. Yaşlılık Şurası"nda detaylı olarak ele alınacak ve bu kapsamda bir yol haritası belirlenecek.

Programa, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı.