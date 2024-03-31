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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyunu Gazi Anadolu Lisesi'nde kullandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyunu Gazi Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Göktaş, eşi Rahmi Göktaş ile Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Gazi Anadolu Lisesi'ndeki "4135" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle selamlaşan Bakan Göktaş, gerekli kontrolün yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdi.

Daha sonra kabine geçerek oyunu kullanan Göktaş, zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzasını attı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, bugünü demokrasinin bayramı olarak nitelendirdi.

Her vatandaş gibi kendisinin de oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade eden Göktaş, "Sonuçların vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyor, Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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