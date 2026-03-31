Bakan Göktaş, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Greg David Lewis ile Görüştü

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Greg David Lewis ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Göktaş, şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi sayın Greg David Lewis ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Ailelere, kadınlara, çocuklara, engelli ve yaşlı bireylere yönelik çalışmalarımız başta olmak üzere çeşitli başlıklarda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri, kuracağımız güçlü ve sürdürülebilir iş birlikleriyle daha da derinleştireceğiz."

