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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tokat'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tokat'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta ziyaret ve incelemeler gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta ziyaret ve incelemeler gerçekleştirdi.

Göktaş, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 8 Eylül 2024'te zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in ailesini ziyaret etti.

Daha sonra Sosyal Hizmetler Kampüsü'nde incelemelerde bulunan Göktaş, Tokat Valisi Abdullah Köklü'den kampüs hakkında bilgi aldı.

Göktaş, ardından Tokat Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Tokat Belediyesini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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