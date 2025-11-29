Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ'da temel atma töreninde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Son 23 yılda Türkiye'nin dört bir yanında sosyal hizmetler alanında köklü değişim ve güçlü dönüşüm gerçekleştirdik. Bu dönüşümün merkezine insanı, aileyi ve toplumsal huzuru yerleştirdik." dedi.

Göktaş, Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi ve Marmaraereğlisi Engelsiz Yaşam Merkezi Toplu Temel Atma Töreni'nde, hizmet siyasetini toplumun tüm kesimlerine dokunan bir güç haline getirdiklerini söyledi.

Bugün Tekirdağ'ın sosyal hizmet altyapısını güçlendirecek iki önemli yatırımın temelini atmak için bir arada olduklarını aktaran Göktaş, yatırımların kente hayırlı olmasını diledi.

Türkiye genelinde önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini anlatan Göktaş, "Yeni Engelsiz Yaşam Merkezi ile özel gereksinimli bireylerimizin sosyal hayata katılımını güçlendirecek güvenli ve kapsayıcı bir ortam sağlayacağız. Son 23 yılda Türkiye'nin dört bir yanında sosyal hizmetler alanında köklü değişim ve güçlü dönüşüm gerçekleştirdik. Bu dönüşümün merkezine insanı, aileyi ve toplumsal huzuru yerleştirdik." diye konuştu.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sayısız hizmetlere imza atıldığını vurguladı.

Sosyal devlet vizyonuyla hizmet siyasetini toplumun tüm kesimlerine dokunan bir güç haline getirdiklerini ifade eden Göktaş, "Çünkü biliyoruz ki sosyal devlet sadece bir hizmet mekanizması değil, gönüllere değen, hayatı kolaylaştıran ve ihtiyaç anında vatandaşının yanında duran bir dayanışma iradesidir. Bu anlayışla devletimizin şefkat elini her haneye, her kardeşimize ulaştırmak için çalıştık." açıklamasında bulundu.

Göktaş, sosyal desteğin daha erişilebilir, hızlı ve sürdürülebilir olması için yeni modeller geliştirdiklerinden bahsetti.

"Geleceği güvenle kuran bir Türkiye'yi adım adım inşa ediyoruz"

Toplumun tüm kesimine gururla hizmet ettiklerini dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Engelli bireylerden yaşlılara, çocuklardan ailelere uzanan geniş yelpazede hizmet kapasitemizi güçlendirdik. Bugün her şehirde yükselen yeni merkezlerimizle kurumsal kapasitemizi sürekli büyütüyoruz. Bugün daha hızlı erişen, daha etkin çalışan sosyal hizmet yapımızla dayanışmayı büyüten, geleceği güvenle kuran bir Türkiye'yi adım adım inşa ediyoruz."

Törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi ve Marmaraereğlisi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin toplu temeli atıldı.

Bakan Göktaş, daha sonra Ergene Belediyesini ziyaret etti. Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ile görüşen Göktaş, burada "Engelsiz Yaşam Merkezi" protokolü imzaladı.

Muratlı ilçesinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Başçavuş İlker Aykut'un ailesini ziyaret eden Göktaş, başsağlığı dileğinde bulundu.

Tekirdağ Valiliğine de uğrayan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağışçı arasında "Çorlu Huzurevi Ek Hizmet Binası" ile "Zübeyde Hanım Çocuk Evleri Sitesi İnşaat Yenileme" protokolünü imzaladı.