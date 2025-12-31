Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan yeni yıl mesajı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılın ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda aileyle büyüyen güçlü Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, 2025 Aile Yılı'nın kendileri için bir yıldan çok daha fazlası, geleceğe dair güçlü bir vizyonun ilanı olduğunu belirtti.

Ülkenin dört bir yanında kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gaziler başta olmak üzere her bir vatandaşa, her bir şehre, her bir mahalleye dokunduklarının altını çizen Göktaş şunları kaydetti:

"Kapsayıcı ve aileyi merkeze alan sosyal devlet anlayışımızla hizmet ağımızı büyüttük, gönüllere misafir olduk. Bu anlamlı yolculukta bir yılı daha geride bıraktık. Yeni yılın ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda aileyle büyüyen güçlü Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz."