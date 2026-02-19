Haberler

Bakan Göktaş, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş ile görüştü

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile bir araya gelerek, Anadolu kadınının güçlendirici rolüne vurgu yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile görüştü.

Göktaş, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Zeynep Başkanımız, Anadolu kadınının azmini ve bu toprakların mayasını yansıtan Mihalgazi'deki çalışmalarıyla hepimize ilham oluyor. Yerel yönetimlerimizden aldığımız güçle milletimize canla başla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Nazik ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: AA " / " + Ayşe Karaosmanoğlu -
Haberler.com
500

