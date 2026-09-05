Bakan Göktaş: Kadınların Hayallerini Destekliyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hayallerini başarılı girişimci hikayelerine dönüştürmekte kararlı kadınları her zaman destekleyeceklerini belirtti.

Göktaş, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen Balkanlar Kadın Buluşması kapsamında "Kadının Gücü, Girişimciliğin Geleceği" özel oturumunda değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı oturumda konuşan Bakan Göktaş, kadın girişimciliğinin kendileri için bir kalkınma modelinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Göktaş, kadın girişimciliğinin aile kurumunun güçlenmesi, toplum refahının artması, kalıcı istihdam ve özellikle kendi işini, kendi hobisini veya kendi hayalini gerçeğe dönüştürmek adına pek çok kadına yeni kapılar açan bir alan olduğunu söyledi.

Kadınların girdiği her noktayı değiştirdiğine, farklı bir bakış açısı kattığına ve bütünleşik bir bakış açısıyla bunu sunabildiğine işaret eden Göktaş, ekibine kadın katan şirketlerde "bazen hiç görülmeyen bir detayın fark edilebildiğini" belirtti.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda kadınların fırsat eşitliğine erişimi noktasında sundukları imkanların ortada olduğunu vurgulayarak, kadın istihdamı ve kadın temsiliyet oranının çok düşük olduğu noktalardan bugüne geldiklerini, kadın girişimciliğini, kadın istihdamını 12'nci Kalkınma Planı kapsamında yüzde 40,1'e yükseltme hedefinde olduklarını kaydetti.

Kadınlara yönelik pek çok girişim ve teşvik bulunduğuna işaret eden Göktaş, bu kapsamda kadingirisimci.gov.tr'de kadınların girişimine destek olan bütün teşvikleri tek bir portalda topladıklarını anımsattı.

Kadın kooperatiflerini de desteklediklerini, 1367 kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduklarını, 247 bin kadına da eğitim verdiklerini söyleyen Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O yüzden sevgili hanımlar, lütfen burada bulunduğunuz her bir fırsatı, her bir saniyeyi özellikle değerlendirin. Çünkü bu imkanı yakalamak gerçekten kolay değil. Bu kadar başarılı ve hikayesi olan, yeni hayalleri olan kadınlar var. Bu hikayeleri daha başarılı hikayelere dönüştürmek hepimizin elinde aslında. Yeter ki kararlı olalım, istekli olalım. Bizler de her türlü yanınızda olmayı sürdürürüz. Bu kapsamda bizim kendi eğitim portallarımızı da burada dileyen kadınlara açmaktan memnuniyet duyacağımızı buradan ifade ediyorum."

Oturuma Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonyalı milletvekilleri, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, diaspora temsilcileri, Balkanlar'da faaliyet gösteren Türk kadın girişimci iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA