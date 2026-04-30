Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Brüksel'de üst düzey temaslarda bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'nın başkenti Brüksel'e düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Belçika ve Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey yetkililerle görüştü, Türk vatandaşları ve STK'lerle bir araya geldi.

Göktaş, doğup büyüdüğü Brüksel'deki resmi ziyareti çerçevesinde ilk olarak Schaerbeek ilçesinde Türk nüfusun yoğun yaşadığı mahallede vatandaşları ziyaret etti.

Türklere ait işletmelere uğrayan Göktaş, burada yoğun ilgiyle karşılaştı. Göktaş, vatandaşlarla sohbet ederek, aktardıkları sıkıntıları dinledi.

Göktaş, ardından Belçika Tüketicinin Korunması, Sosyal Güvenlikte Usulsüzlüklerle Mücadele, Engelliler ve Fırsat Eşitliği Bakanı Rob Beenders ile bir araya gelerek, görüşme gerçekleştirdi.

"İkili işbirliğimizi geliştirebilecek konuları da birlikte değerlendirdik"

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib ile Komisyon binasında görüşme yapan Göktaş, burada AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Göktaş, "Bu sabah Türk toplumuyla, Türk mahallesinde bir araya geldik. Esnaflarımızla bir araya geldik. Türkiye'den selamlar getirdik." dedi.

Ardından sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiğini belirten Göktaş, "Onlardan da Türkiye'yle ilgili beklentileri, buradaki vatandaşlarımızla ilgili konuları dinleme imkanı bulduk." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, Belçikalı mevkidaşı Beenders ile görüşmesiyle ilgili, "İki ülke arasındaki gelişen dostluğu, işbirliğini, ayrıca yakın zamanda Belçika Kraliçesi'nin başkanlığında 450 iş insanıyla beraber Türkiye'ye düzenlenecek büyük ekonomik misyonu değerlendirme imkanı bulduk. Ayrıca ikili işbirliğimizi geliştirebilecek konuları da birlikte değerlendirdik." diye konuştu.

Göktaş, Ardından AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Lahbib ile AB Komisyonunda yaptığı görüşmede, Türkiye'nin kadın ve çocuk politikaları ve Suriyelilere yönelik çalışmaları başta olmak üzere ortak çalışma alanlarında görüş alışverişi yaptıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, ziyaretinin, Belçika ve AB ile ilişkileri geliştirmek ve Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmek için kıymetli ve kapsamlı nitelikte olduğunu kaydetti.

Göktaş'a ilgili görüşmelerinde Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan ve Başkonsolos Onur Sevim de eşlik etti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
