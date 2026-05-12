Belçika Kraliçesi Mathilde, Bakan Göktaş ve Bakan Şimşek ile Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika Kraliçesi Mathilde'nin katılımıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Göktaş'ın paylaşımı şöyle:

"Belçika Kraliçesi Sayın Mathilde'nin katılımlarıyla, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile Türkiye Merkez Bankası yetkilileriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdik."

Belçika ile kurduğumuz güçlü iş birliklerinin ülkemizin yatırım kapasitesine, ticaret hacmine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkısı üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

Biliyoruz ki sosyal politikalar, ekonomik büyümenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu anlayışla yeni destek mekanizmaları ve hizmet modelleri geliştirmeye devam ederken küresel rekabet gücümüzü ve kurumlararası eşgüdümümüzü de artırıyoruz."

