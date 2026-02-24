Haberler

Bakan Göktaş: Ailenin Korunmasına ve Güçlendirilmesinde Dünyaya Örnek Oluyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Odaklı Zirve' kapsamında aileyi güçlendirmek için uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı ve Türkiye'nin uygulamalarını paylaştı.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik uluslararası çalışmaları destekliyor, hayata geçirdiğimiz uygulamalarla dünyaya örnek oluyoruz. Bu doğrultuda, küresel iş birliklerimizi geliştirmeye ve her platformda ailenin önemini vurgulamaya devam edeceğiz." dedi.

Mahinur Özdemir Göktaş, ülkeyi temsilen katıldığı 'Aile Odaklı Zirve' kapsamında düzenlenen "Dünya Genelinde Aile Odaklı İş Birliğinin Önemi" başlıklı oturumda konuştu. Göktaş, oturuma ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aile Yılı'ndan Aile ve Nüfus On Yılı'na uzanan güçlü vizyonumuzu, aileyi merkeze alan sosyal politikalarımızı ve bu alandaki tecrübelerimizi paylaştım. Ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik uluslararası çalışmaları destekliyor, hayata geçirdiğimiz uygulamalarla dünyaya örnek oluyoruz. Bu doğrultuda, küresel iş birliklerimizi geliştirmeye ve her platformda ailenin önemini vurgulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza, çocukları hayattan kopardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Mika Raun ve sevgilisinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Mika Raun ve sevgilisinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor

Türkiye'den alıyor, ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor