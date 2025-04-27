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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı Ziyaret Etti
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Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yapay zeka teknolojileri konusunda bilgi aldı ve fuar alanında stantları gezdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

Göktaş, bu yıl "Yapay Zeka Teknolojileri" temasıyla düzenlenen fuarda stantları gezdi ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fuar alanında Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Cemalettin Kömürcü de Bakan Göktaş'a eşlik etti.

Bir teknoloji firmasının standında "yapay zeka destekli holografik dijital insan" ile sohbet eden Göktaş, en fazla ilgiyi savunma sanayi firmalarına gösterdi.

Bakan Göktaş, fuar alanını ziyaret eden ailelerle ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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