Bakan Göktaş: "Gazzeli, Filistinli, Suriyeli çocuklarla, İsrail'deki çocuklar arasında hiçbir fark yoktur"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Gazzeli, Filistinli, Suriyeli çocuklarla, İsrail'deki çocuklar arasında hiçbir fark yoktur. Son bir buçuk aydır şahit olduğumuz bir savaşla, çocukların yaşam hakkının hiçbir uluslararası kural tanınmadan ellerinden alındığını izliyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 ülkeden çocukların katılımıyla düzenlenen Uluslararası 24. Çocuk Forumu'nun kapanışına katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde ve 'Bugünü Beraber İnşa Edelim' temasıyla düzenlenen forum 2 gün sürdü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen foruma Çocuk Danışma Kurulu üyeleri, deprem bölgesinden çocuklar ile Arnavutluk, Karadağ, Azerbaycan, Katar, Romanya, Kazakistan, Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kırgızistan, Tacikistan, Bosna Hersek, Kosova, Tanzanya, Bulgaristan, Kuveyt, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Filistin, Kuzey Makedonya, Ürdün, Özbekistan ve Hırvatistan'dan çocuklar katılım sağladı.

Temasının, 81 İl Çocuk Hakları Komitesinin önerdiği konulardan yola çıkılarak, Çocuk Danışma Kurulu tarafından belirlendiği Çocuk Forumu'nda, komite üyesi çocuklar gruplara ayrılarak belirlenen başlık ve alt başlıklar çerçevesinde çalıştı ve sonunda çalışılan konular raporlanıp Sonuç Bildirgesi haline getirildi.

"Çocuklarımız, dünyanın geleceğinde söz sahibi olduklarını bir kez daha gösterdiler"

Her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde düzenlenen Çocuk Forumu'nun bu yıl da çok verimli geçtiğini söyleyen Bakan Göktaş, "Çocuklarımız, dünyanın geleceğinde söz sahibi olduklarını bir kez daha gösterdiler. Bildirgede değindikleri her konu geleceğimizin emin ellerde olduğunu bizlere hissettirdi. Bunun için hepsine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ancak bizim de onlara barış, güven ve huzur dolu bir dünya bırakmamız gerekiyor. Her şeyden önce çocuklarımıza 'güven dünyasını' inşa edecekleri bir ortam sağlamamız gerekiyor. Günümüzde en büyük çocuk hakları ihlali nedir diye sorduğumuzda, şüphesiz hepimiz yaşam hakkının ihlali cevabını veririz. Çünkü hayatın olmadığı bir dünyada başka hiçbir hakkın anlamı kalmaz. Kurulacak bir cümlemiz, savunacak bir idealimiz olmaz" ifadelerini kullandı.

"Gazzeli, Filistinli, Suriyeli çocuklarla, İsrail'deki çocuklar arasında hiçbir fark yoktur"

Gazze'de her gün yüzlerce çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'çocuk, tüm kimliklerden, tanımlardan öte çocuktur' ve Gazzeli, Filistinli, Suriyeli çocuklarla, İsrail'deki çocuklar arasında hiçbir fark yoktur. Bunu özellikle vurgulamak istedim çünkü, son bir buçuk aydır şahit olduğumuz bir savaşla, çocukların yaşam hakkının hiçbir uluslararası kural tanınmadan ellerinden alındığını izliyoruz. Henüz doğum belgesi dahi düzenlenmemiş bebeklerin ölüm belgelerini düzenleyen doktorlardan bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bu duruma dünyada vicdan sahibi herkes ses olurken, maalesef bazı kesimlerin, bazı güçlerin sessiz kaldığını görüyoruz. Ancak biz bunu yapmayacağız. Sizler de bunu yapmayacaksınız. Din, dil, ırk fark etmeksizin çocukların hayat hakkının kayıtsız şartsız garanti altına alınmasını isteyeceğiz. Ukrayna'da da, Karabağ'da da, Filistin'de de aynı şeyi söylemeye devam edeceğiz. Bu duruşumuzla aslında tarihin doğru yerinde bulunduğumuzu da tekrar dünyaya göstermiş oluyoruz" dedi. - ANKARA