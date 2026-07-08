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Bolu'da yolcu otobüsü, bariyer ve tabelaya çarptı: 4'ü ağır, 13 yaralı

Bolu'da yolcu otobüsü, bariyer ve tabelaya çarptı: 4'ü ağır, 13 yaralı Haber Videosunu İzle
Bolu'da yolcu otobüsü, bariyer ve tabelaya çarptı: 4'ü ağır, 13 yaralı
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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda bariyer ve dinlenme tesisi tabelasına çarpan yolcu otobüsünde 4'ü ağır, 13 kişi yaralandı. Kaza saat 04.30'da meydana geldi.

Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nda, bariyer ile dinlenme tesisi tabelasına çarpan yolcu otobüsünde 4'ü ağır, 13 kişi yaralandı. Kaza, saat 04.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nda meydana geldi. İstanbul yönüne giden F.A. yönetimindeki 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere, ardından da dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı. 

4 YOLCU AĞIR YARALANDI

Kazada, aralarında sürücünün de olduğu 4'ü ağır, 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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