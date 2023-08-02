Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Malatya'da Depremzedeleri Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Malatya'da konteyner kent ziyaretinde bulundu. Depremzedelerle bir araya gelen Madak, Psikososyal Destek Merkezi'nde yapılan çalışmaları inceledi ve Kadın Kooperatifi'ni ziyaret ederek aşure dağıttı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da konteyner kent ziyaretinde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Madak, Rönesans Konteyner Kenti ziyaret etti, burada depremzedelerle bir araya geldi.

Konteyner kentteki Psikososyal Destek Merkezi'nde de incelemede bulunan Madak, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özel gereksinimli bireyler için kurulan "Down Sendromlu ve Otizmli Aileler Sokağı"nı gezen Madak, çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilendi.

Madak, daha sonra konteyner kentte bulunan Kadın Kooperatifi'ni de ziyaret ederek, kadınlarla sohbet etti, aşure dağıttı.