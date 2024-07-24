Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Edirne Valisi'ni ziyaret etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Ziyarette bakanlığın kentte yürüttüğü çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Daha sonra Bakan Yardımcısı Kıran ve Vali Sezer, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'e ziyarette bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette bakanlığın kentte yürüttüğü çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Yardımcısı Kıran ve Vali Sezer, daha sonra Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'e ziyarette bulundu.