Aile Mektebi Sohbetleri'nin konuğu mutasavvıf yazar İnançer oldu

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kılavuz Gençlik bünyesinde birçok farklı konuda alanında uzman kişilerin konuk edildiği "Aile Mektebi Sohbetleri" etkinliği birbirinden önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım'ın da takip ettiği SDKM'deki programda Orhan Karaağaç moderatörlüğünde ünlü mutasavvıf yazar Ömer Tuğrul İnançer, "Ailede Sevgi, Ahlak ve Şuur" konusu üzerine faydalı bilgiler paylaştı.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ İSİMLER

2022-2023 eğitim dönemi içerisinde düzenlenen "Aile Mektebi Sohbetleri'' ile Bilgievleri üyesi öğrencilerin ebeveynlerine yönelik çocuk gelişimi alanında doğru ve etkili bilgiler sunarak sağlıklı aile ortamını sağlamak amacıyla çocuk, genç, anne- baba gibi rollerin özellikleri, ihtiyaçları ve sorunlarıyla baş etme yöntemlerinin öğrenilmesi sağlanıyor.

AİLE BİZİM KALEMİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri üyesi öğrenci ve ebeveynlerin katıldığı "Aile Mektebi Sohbetleri'' etkinliğinde konuşan Başkan Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr.Tahir Büyükakın'ın selamlarını iletti. Başkan Vekili Çakmak, ''Kocaeli'nde yaşayan herkesin mutluluğu, ruh, çevre ve beden sağlığı için neler yapabiliriz? Elimizden ne gelir? Onun gayreti içinde çalışıyoruz. Bilgievlerinde 12 ilçede 40 bine yakın çocuğumuzla temas halindeyiz. Aile bizim kalemiz. Aile toplumun temeli. Anne, baba, çocuk hatta büyükanne büyükbabadan hayatın öğrenilmesi, sevginin saygının öğrenilmesi emeğin kutsallığı çalıştıkça ürettikçe değer görmemiz eğitimin en önemli yeridir" şeklinde konuştu.

HUKUK, HAK KELİMESİNİN ÇOĞULUDUR

Mutasavvıf yazar Ömer Tuğrul İnançer, konuşmasına karşılıklı selam alıp vermenin öneminden bahsederek başladı. SDKM'yi dolduran çok sayıda dinleyicinin dikkatle takip ettiği İnançer, "Hukuk, hak kelimesinin çoğuludur. Tekil olarak kullanıldığında bir kurum anlaşılır. Hak ise tek tek birbirimizin üzerindeki yükümlülükler anlaşılır. Evvela bizim biz olmamıza vesile olan (madde aleminde ve maddi olarak) ana babamız var. Onların da bir bey ve hanım olmaktan çıkıp anne ve baba olmalarını da temin eden biziz yani karşılıklılık var. Hani öyle demiş ya bir veli zat; sen olmasaydın ben olmazdım ama ben olmasaydım sende bilinmezdin. Bir karşılıklılık var. Bizim inanç sistemimizde ana-baba hakkı çok konuşulur, çok öne çıkarılır fakat evladın ana-baba üzerindeki hakkı pek konuşulmaz" ifadelerini kullandı.

BİLGİ SAHİBİ OLMAK DA İRFAN SAHİBİ OLMAYA YETERLİ

Bilgi sahibi olmayı, irfanı ve eğitimi anlatan İnançer konuşmasında, "Bilgisiz namaz kılınmaz, bilgisiz oruç tutulmaz, zekat verilmez, hacca gidilmez, hac edilmez. Gitmek başka, hac etmek başka. Hepsi bir bilgi istiyor. Bu ibadetleri yerine getirerek İnsan-ı Kamil olmaya varamayız çünkü bunlar asgari mükellefiyetlerdir manası var ayrıca bilgi sahibi olmak da irfan sahibi olmaya yeterli olmadığını söylüyor Niyaz-ı Mısri Hazretleri. Bilginin sonucu irfana ulaşmıyor, otomatik bir şey değil. Nice bilgi sahipleri var bilgilerini zarar için kullanıyorlar" şeklinde konuştu. Program sonrası Başkan Vekili Çakmak ünlü mutasavvıf yazar İnançer ile moderatör Karaağaç'a çiçek ve hat sanatının yer aldığı tablo hediye etti.

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