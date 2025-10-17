Haberler

Aile Dayanışma Ağı, Onuncu Buluşmasını Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mart operasyonları sonrası mağdur aileler tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), onuncu buluşmasını Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirdi. Etkinlikte Sol Parti Genel Başkanı Alper Taş ve sanatçı Ozbi, aile dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

Haber : Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonları sonrası mağdur aileler tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), onuncu buluşmasını Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirdi. Sol Parti Genel Başkanı Alpe Taş ve Ozbi olarak bilinen sanatçı Onur Dursun da Aile Dayanışma Ağı'na destek oldu. Alper Taş "12 Eylül hukukunun devam ettiği bir rejimle yüz yüzeyiz. Buna karşı ailelerin dayanışması oldukça önemli. Dışarıda, içeride ailelerle, toplumsal muhalefetle bu karanlığı aşacağız, bu rejimi yeneceğiz ve özgür demokratik bir Türkiye inşa edeceğiz" derken Ozbi ise "Bu ülkenin gençliğinin karakterinde özgürlük vardır hürriyet vardır. Bu bir aşk gibidir, su gibidir. O yüzden de korkmayın, sinmeyin, asla da boyun eğmeyin" dedi.

19 Mart operasyonları sonrası mağdur aileler tarafından kurulan ADA, onuncu buluşmasını Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirdi. Basın açıklaması sonrası ADA'ya destek veren Sol Parti Genel Başkanı Alper Taş ve Ozbi olarak tanınan sanatçı Onur Dursun ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"12 Eylül hukukunun devam ettiği bir rejimle yüz yüzeyiz"

"Aile dayanışma anının etkinliği oldukça önemli" Sol Parti Genel Başkanı Alper Taş şunları söyledi:

"Çünkü aileler biliyorsunuz büyük bir karanlık olan 12 Eylül'de önemli bir mücadele verdiler. 12 Eylül hukuksuzluğu ailelerin mücadelesiyle aşıldı. Yine 12 Eylül hukukunun devam ettiği bir rejimle yüz yüzeyiz. Buna karşı ailelerin dayanışması oldukça önemli. Dışarıda, içeride ailelerle, toplumsal muhalefetle bu karanlığı aşacağız, bu rejimi yeneceğiz ve özgür demokratik bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunun için bu duygularla ailelerin yanında olduk. Tablo ortada içerideki bütün tutukluların tahliye edilmesi ve tutuksuz yargılanmaları gerekiyor. Hukuksuzluğa bir an önce son vermelerini talep ediyoruz. Adil bir biçimde yargılanma olsun, tutuksuz olsun ve bütün tutuklular da tahliye edilsin.

"Korkmayın, sinmeyin, asla da boyun eğmeyin"

"Bu ülkenin gençliğinin karakterinde özgürlük vardır Hürriyet vardır" diyen sanatçı Ozbi ise şunları söyledi:

"Dışarıda değil de burada olmak, dayanışmanın içinde olmak, dayanışmanın içinde hissetmek insanın birazcık daha umudunu tekrardan yeşermesini sağlıyor. O yüzden buradaki işte herkesle bir araya gelmiş olmaktan çok mutluyum. Çünkü bu dayanışmayı göstermek gerektiğine inanıyorum hayatın içinde. Başka da çok fazla söze de gerek yok aslında. Buradan söyleyeceğim tek bir şey var. Korkmuyoruz, korkmayın, susmayın ve sinmeyin insanlardan. En önemlisi de ya bu ülkenin gençliğinin karakterinde özgürlük vardır, Hürriyet vardır. Bu bir aşk gibidir su gibidir. O yüzden de korkmayın, sinmeyin, asla da boyun eğmeyin"

Kaynak: ANKA / Güncel
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan tarihi burca klima taktılar

Geçmişi Helenistik döneme uzanan tarihi yapıya büyük saygısızlık
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren doktora hapis cezası

Doktorun köpeklere yaptıkları cezasız kalmadı
Fenerbahçe'ye Ferdi'den kötü haber

Ferdi'den kötü haber
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.