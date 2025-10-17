Aile Dayanışma Ağı, Onuncu Buluşmasını Gerçekleştirdi

Haber : Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonları sonrası mağdur aileler tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), onuncu buluşmasını Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirdi. Sol Parti Genel Başkanı Alpe Taş ve Ozbi olarak bilinen sanatçı Onur Dursun da Aile Dayanışma Ağı'na destek oldu. Alper Taş "12 Eylül hukukunun devam ettiği bir rejimle yüz yüzeyiz. Buna karşı ailelerin dayanışması oldukça önemli. Dışarıda, içeride ailelerle, toplumsal muhalefetle bu karanlığı aşacağız, bu rejimi yeneceğiz ve özgür demokratik bir Türkiye inşa edeceğiz" derken Ozbi ise "Bu ülkenin gençliğinin karakterinde özgürlük vardır hürriyet vardır. Bu bir aşk gibidir, su gibidir. O yüzden de korkmayın, sinmeyin, asla da boyun eğmeyin" dedi.

"12 Eylül hukukunun devam ettiği bir rejimle yüz yüzeyiz"

"Aile dayanışma anının etkinliği oldukça önemli" Sol Parti Genel Başkanı Alper Taş şunları söyledi:

"Çünkü aileler biliyorsunuz büyük bir karanlık olan 12 Eylül'de önemli bir mücadele verdiler. 12 Eylül hukuksuzluğu ailelerin mücadelesiyle aşıldı. Yine 12 Eylül hukukunun devam ettiği bir rejimle yüz yüzeyiz. Buna karşı ailelerin dayanışması oldukça önemli. Dışarıda, içeride ailelerle, toplumsal muhalefetle bu karanlığı aşacağız, bu rejimi yeneceğiz ve özgür demokratik bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunun için bu duygularla ailelerin yanında olduk. Tablo ortada içerideki bütün tutukluların tahliye edilmesi ve tutuksuz yargılanmaları gerekiyor. Hukuksuzluğa bir an önce son vermelerini talep ediyoruz. Adil bir biçimde yargılanma olsun, tutuksuz olsun ve bütün tutuklular da tahliye edilsin.

"Korkmayın, sinmeyin, asla da boyun eğmeyin"

"Bu ülkenin gençliğinin karakterinde özgürlük vardır Hürriyet vardır" diyen sanatçı Ozbi ise şunları söyledi:

"Dışarıda değil de burada olmak, dayanışmanın içinde olmak, dayanışmanın içinde hissetmek insanın birazcık daha umudunu tekrardan yeşermesini sağlıyor. O yüzden buradaki işte herkesle bir araya gelmiş olmaktan çok mutluyum. Çünkü bu dayanışmayı göstermek gerektiğine inanıyorum hayatın içinde. Başka da çok fazla söze de gerek yok aslında. Buradan söyleyeceğim tek bir şey var. Korkmuyoruz, korkmayın, susmayın ve sinmeyin insanlardan. En önemlisi de ya bu ülkenin gençliğinin karakterinde özgürlük vardır, Hürriyet vardır. Bu bir aşk gibidir su gibidir. O yüzden de korkmayın, sinmeyin, asla da boyun eğmeyin"