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Aile Danışmanlığının Önemi ve Mutlu İlişkilerin Sırları

Aile Danışmanlığının Önemi ve Mutlu İlişkilerin Sırları
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Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Temsilciliği'nden Esra Katar, aile danışmanlığının önemini vurgulayarak mutlu ilişkilerin temel unsurlarını açıkladı. Çiftlerin sağlıklı bir iletişim kurması ve ortak alanlar oluşturmasının yanı sıra bireysel alanların da korunmasının ilişkilerde kritik olduğunu belirtti.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi psikolojik danışman Esra Katar, aile danışmanlığının önemi ile ilgili açıklamada bulundu.

Katar, yaptığı yazılı açıklamada, mutlu çiftlerin birbirlerine sevgi ve hayranlıklarını dile getirdiğini, aynı değer ve yargılara sahip olduklarını, saygı ve güvene önem verdiklerini belirtti.

Bu çiftlerin birbirleri için gelişmeye gönüllü olduklarını, iletişim kurabildiklerini ve çözülemeyen sorunlarda uzman desteği almaktan çekinmediklerini anlatan Katar, "Mutlu ilişkilerde ortak alanlar ve aktiviteler kadar bireysel alanların da önemi büyük. Çiftlerin birlikte kaliteli zaman geçirmesi, romantizmi sürdürmesi, ilişkideki bağın güçlenmesini sağlar. Aynı zamanda bireysel alanların korunması da ilişkinin sürdürülebilirliği için gereklidir." ifadesini kullandı.

Mutlu çiftlerin de tartışma yaşadığına işaret eden Katar, "Tartışmalarda çiftlerin sorunu ekip olarak karşılarına alması ve birlikte çözüm üretmesi önemlidir. Bu süreç iyi yönetilmediğinde ilişkiler zarar görebilir. Bu tür durumlarda aile danışmanlarından yardım almak, geri dönüşü olmayan sorunların önüne geçmek açısından kritik bir adımdır." açıklamasında bulundu.

Aile danışmanlığının aile bireylerine iletişim becerileri kazandırmayı ve çatışmaları yapıcı şekilde çözmeyi hedeflediğini aktaran Katar, "Evlenmeyi düşünen çiftlerden boşanma sürecindeki ailelere kadar herkes bu hizmetten faydalanabilir. Evlilik öncesi çiftlerin birbirini daha iyi tanıması ve hazırlık yapması ya da boşanma sürecinde ortaya çıkabilecek problemlerin önlenmesi için aile danışmanlığı önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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