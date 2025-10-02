Haberler

Aile Bakanlığı'ndan Taciz Davası Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir taciz davasına müdahil olmadığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, tüm şiddet ve istismar davalarına müdahil olacaklarını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlığın bir taciz davasına müdahil olmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Hiçbir talep beklemeden ve taraflarının kim olduğuna bakmadan tüm şiddet ve istismar davalarına müdahil olmaya ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın bir taciz davasına müdahil olmadığı yönündeki mesnetsiz iddialara yönelik açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, "Bakanlık olarak müdahil olduğumuz dava süreci ile ilgili verilen tahliye kararına 14 Ağustos 2025 tarihinde itiraz ettiğimizi, davanın devam eden temyiz incelemesini de yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Bakanlığımızı karalamak amacıyla yapılan bu tip yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Bakanlık olarak hiçbir talep beklemeden ve taraflarının kim olduğuna bakmadan tüm şiddet ve istismar davalarına müdahil olmaya ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz. Söz konusu yalan haberle ilgili yasal haklarımızı kullanacağız" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

Tüm gemilerle irtibat kesildi, aktivistler açlık grevine başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'den dikkat çeken Selahattin Demirtaş çıkışı

MHP'nin ağır topundan dikkat çeken Selahattin Demirtaş çıkışı
Sürpriz takım 2'de 2 yaptı, tüm hesaplar değişti! İşte Şampiyonlar Ligi'nden puan durumu

Tüm hesaplar değişti! İşte Şampiyonlar Ligi'nden puan durumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.