Aile Bakanlığı'ndan Taciz Davası Açıklaması

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlığın bir taciz davasına müdahil olmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Hiçbir talep beklemeden ve taraflarının kim olduğuna bakmadan tüm şiddet ve istismar davalarına müdahil olmaya ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın bir taciz davasına müdahil olmadığı yönündeki mesnetsiz iddialara yönelik açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, "Bakanlık olarak müdahil olduğumuz dava süreci ile ilgili verilen tahliye kararına 14 Ağustos 2025 tarihinde itiraz ettiğimizi, davanın devam eden temyiz incelemesini de yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Bakanlığımızı karalamak amacıyla yapılan bu tip yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Bakanlık olarak hiçbir talep beklemeden ve taraflarının kim olduğuna bakmadan tüm şiddet ve istismar davalarına müdahil olmaya ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz. Söz konusu yalan haberle ilgili yasal haklarımızı kullanacağız" denildi.