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Aile Bakanlığı eziyet davasına katıldı, 3 sanığın imza zorunluluğu kalktı

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Aile Bakanlığı eziyet davasına katıldı, 3 sanığın imza zorunluluğu kalktı
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Ankara'da yüzde 61 zihinsel engelli işçi Hamza S.'ye eziyet iddiasıyla yargılanan 3 sanığın imza verme şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verirken Aile Bakanlığı'nın dosyaya katılma talebini kabul etti.

ANKARA'da yüzde 61 zihinsel engelli işçi Hamza S.'yi ayağından vince asarak eziyet ettikleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığın, imza verme şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Sanıkların yurt dışına çıkış yasağının ise devamına karar verildi.

Kentte iş makinesi parçaları üretimi yapılan atölyede çalışan yüzde 61 zihinsel engelli Hamza S., yaklaşık 1,5 yıl önce iş arkadaşları tarafından ayağından vince bağlanıp, cep telefonuyla kayda alındı. Hamza S.'nin görüntüleri sanal medyada paylaşıldı. Hamza S.'nin yakınları, sanal medyadaki paylaşımı görerek, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gözaltına alınan iş yeri çalışanları Kemal B., Mehmet Ali Ş. ve Niyazi A., geçen şubat ayında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan iş yeri sahibi B.Ç. ise savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Mehmet Ali Ş., Niyazi A. ve Kemal B. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede 3 sanığın 'Eziyet', 'Cebir-tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 24 yıla kadar hapsi talep edildi. Davanın 18 Nisan'da görülen ilk duruşmasında, tutuklu 3 sanık, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda 2 kez imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.

İMZA VERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Ankara 87'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edilen duruşmada, tutuksuz sanıklar Kemal B. ve Niyazi A. hazır bulunurken, Mehmet Ali Ş. duruşmaya katılmadı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dosyaya katılma talebinde bulunuldu.

Mahkeme, ara kararında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dosyaya katılma talebini kabul etti. Sanıklar hakkında uygulanan imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin ise devamına karar verildi. Duruşma, 24 Aralık'a ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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