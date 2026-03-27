Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Asılsız Barınma Desteği Paylaşımlarına İlişkin Açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kiracılara barınma desteği verildiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını asılsız olarak nitelendirdi ve bu tür paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan bakanlığımızın 'barınma desteği' adı altında kiracılara nakdi yardım vermeye başladığına ilişkin paylaşımlar asılsızdır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir" ifadeleri yer aldı.