AİHM'in Demirtaş Hakkındaki Hak İhlali Kararı Kesinleşti

(TBMM) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında hak ihlali kararının kesinleşmesine ilişkin, "Daire kararı kesinleşmiş oldu. Daire kararının şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gelmesi veya ilgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Bu süreci hep birlikte, değerlendirme sürecini beklemek gerekecek" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, bir gazetecinin, AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında hak ihlali kararının kesinleşmesine ilişkin sorusunu yanıtladı. Demirtaş hakkında Kobani Davası'nda Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen bir karar olduğuun hatırlatan Tunç, şunları söyledi:

"2019'dan bu yana tutukluluğunun devam ettiği, Kobane Davası olarak bilinen davada istinaf süreci devam ediyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nde dava derdest. Tabii, tutuklukla ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde güvenlik hakkı ve tutuklama şartları ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuru üzerine ilgili daire ihlal kararı vermiştir.

Bu daire kararının büyük dairede görüşülmesi talebi panel tarafından kabul edilmemiştir, 5 kişilik panel bunu değerlendirmemişti. Daire kararı, bu yönüyle kesinleşmiş oldu.

Daire kararının şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gelmesi veya ilgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Bu süreci hep birlikte, değerlendirme sürecini beklemek gerekecek."