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Ahmet Zorlu’nun cenazesi yarın İstanbul'da defnedilecek

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Ahmet Zorlu’nun cenazesi yarın İstanbul'da defnedilecek
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İstanbul'da dün hayatını kaybeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu'nun cenazesi yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

(ANKARA) - İstanbul'da dün hayatını kaybeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu'nun cenazesi yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Zorlu Holding'den yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu'nun, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünün yaşandığı" belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"1953 yılında Babadağ'da temelleri atılan Zorlu Grubu'nu vizyonu ve liderliğiyle Türkiye'nin önde gelen sanayi grupları arasına taşıyan ve uluslararası ölçekte büyümesine öncülük eden Ahmet Zorlu, yaşamı boyunca ülkesine değer katmak için çalıştı. Gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye'nin sanayileşmesine, ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sundu; eğitim ve kültür-sanat alanındaki çalışmalarıyla toplumsal yaşama değer kattı.

Ahmet Zorlu'nun 'Önce ülkem, sonra kurumum, sonra ailem' sözleriyle ortaya koyduğu anlayış; ülkesine ve insanına duyduğu inanç, çalışmaya ve üretmeye verdiği değerle birlikte Zorlu Grubu'na bıraktığı en kıymetli miraslardan biri olarak yaşamaya devam edecek. Kendisini daima saygı, minnet ve özlemle anacağız.

Cenazesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Aile Kabristanı'na defnedilecektir.

Merhumun isteği doğrultusunda, cenaze törenine çiçekli çelenk gönderilmemesini; arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmalarını rica ederiz."

Kaynak: ANKA
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