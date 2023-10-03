İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, tutuklanan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Ajans Muhbir isimli internet sayfasının yöneticisi Süha Çardaklı’yı Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti. Üçok, “ FETÖ’cülere dahi yapılmayan işkencenin yapıldığını, kendilerinin 1saçlarının 3 numaraya kazıtıldığını maalesef gözlerimizle gördük. Bu işkenceyi yapan kişilerin yanına kalmamasını sağlayacağız” dedi.

Ahmet Zeki Üçok, Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı'yı Sincan Cezaevi'nde Ziyaret Etti: 'Fetö'cülere Dahi Yapılmayan İşkencenin Yapıldığını, Kendilerinin...

Haber : MAHİR BAĞIŞ – Kamera: ÜNAL AYDIN1

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, tutuklanan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Ajans Muhbir isimli internet sayfasının yöneticisi Süha Çardaklı'yı Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti. Üçok, " FETÖ'cülere dahi yapılmayan işkencenin yapıldığını, kendilerinin saçlarının 3 numaraya kazıtıldığını maalesef gözlerimizle gördük. Bu işkenceyi yapan kişilerin yanına kalmamasını sağlayacağız" dedi.

'Sığınmacı karşıtı' haberlerde kin ve nefreti yayma gerekçesiyle 20 Eylül'de gözaltına alınan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı, 23 Eylül'de tutuklanarak Sincan 2 No'lu L Tipi cezaevine gönderilmişti.

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok ve ekibi, bugün Çolak ve Çardaklı'yı Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Üçok, "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in gündeme ilişkin takipleri sonucunda biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Suriye'den gelen göçmen akımını eleştiren ve yanlış politikalar nedeniyle ülkemizin adeta göçmen işgali altında olmasını eleştiren haberler yaptıkları gerekçesiyle Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı isimli iki medya emekçisi arkadaşımız tutuklanmıştı. Kendilerini ziyaret ettik, hapishanedeki durumlarını hem gözlemlemek hem de ihtiyaçlarını karşılamak bir de kendilerinin yapmış olduğu bu eylemin arkasında olduğumuzu göstermek amacıyla bu ziyareti gerçekleştik" dedi.

AKP iktidarının 'göçmen polikası'nı eleştiren Üçok, "Ülkemizi adeta bir göçmen işgaline sokan, 10 milyondan fazla göçmeni ülkemizde barındıran yanlış hükümet politikalarının neticesinin bunları haber yapan insanların hapislere atılması olarak ortaya çıkmasına şiddetle karşıyız. Yapmış oldukları bu haberleri destekliyoruz" diye konuştu.

"GEÇMİŞ DÖNEMLERDE FETÖ'CÜLERE DAHİ YAPILMAYAN İŞKENCENİN YAPILDIĞINI, KENDİLERİNİN SAÇLARININ 3 NUMARAYA KAZITILDIĞINI MAALESEF GÖZLERİMİZLE GÖRDÜK"

Geçtiğimiz günlerde Çolak ve Çardaklı'nın cezaevi yönetimi tarafından saçlarının zorla kestirdikleri iddialarını da hatırlatan Üçok, "Hapishaneye girdiklerinde geçmiş dönemlerde FETÖ'cülere dahi yapılmayan işkencenin yapıldığını, kendilerinin saçlarının 3 numaraya kazıtıldığını maalesef gözlerimizle gördük. Bu işkenceyi yapan kişilerin yanına kalmamasını sağlayacağız. Hapishaneler, insanlar bir suç işliyorsa onun cezasını çeker orada kimse onun saçını kazıtmak, dövmek gibi şeyler yapamaz. Biz bunun da takipçi olacağız" dedi.

"BİR GÖZDAĞI OLARAK ALGILIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de göçmenler üzerine yapmış olduğu konuşmayı anımsatarak şunları söyledi:

"Özellikle sayın Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşma sonrasında bütün dünyaya Suriye'den ve başka ülkelerden gelecek olan yabancıları ülkemizde kabul edeceğini açıklaması, sayın Bahçeli'nin 'Bu yazılar, eleştiriler Suriye-Türkiye çatışması dönecek buna bir önlem anlamlıyız' demesinin sonrasında yaklaşık 50 yakın kişi gözaltına alındı. Bir gözdağı olarak algılıyoruz. Bunun doğru olmadığını ve ülkemizin yanlış göçmen politikasının en kısa sürede değiştirilmesini ve bundan vazgeçilmesi gerektiğini."

"BAHÇEDE YANİ AVLU DENİLEN HAVALANDIRMA ALANINDA YATTIKLARINI SÖYLEDİLER"

Üçok, cezaevi koğuşlarında yatacak yer kalmadığını tutuklulukların avluda yatmak zorunda kaldıklarını belirterek sözlerini şöyle bitirdi:

"Her ikisi de 28'e kişilik farklı koğuşlarda kalıyorlar fakat koğuşlarda 48 kişi var. Hatta yatacak yatak kalmadığı gibi yerlerde de yatak koyacak yer kalmamış. Bahçede yani avlu denilen havalandırma alanında yattıklarını söylediler. Saçlarının kesilmesi psikolojik bir travma yaratmış."