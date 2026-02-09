Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk, bölgenin önde gelen ailelerinden birinin aşiret düğününe katıldı. Yoğun ilginin yaşandığı törende davetlilerle bir araya gelen Türk, düğün sahipleriyle yakından ilgilenerek tebriklerini iletti.

SANATÇIYA 100 DOLAR BAHŞİŞ VERDİ

Düğün sırasında sahne alan sanatçıların performansına kayıtsız kalmayan Ahmet Türk, geleneği bozmayarak sanatçıya 100 dolar bahşiş verdi. Eğlence boyunca davulcuları da unutmayan Türk, onlara da bahşiş vererek bölgedeki düğün adetlerini yerine getirdi.