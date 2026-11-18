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(ANKARA) - Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi PM üyesi Ahmet Saymadi, ailesi ve avukatlarına haber verilmeden Metris Cezaevi'nden Silivri Cezaevi'ne sevk edildiğini duyurdu.

Ahmet Saymadi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün sabah aileme ve avukatlarıma bilgi verilmeden Metris Cezaevinden Silivri 2 Nolu Cezaevine sevk edildim. Haksız, hukuksuz tutukluluğum yetmezmiş gibi, uyuşturucu tacirleriyle aynı koğuşta tutuluyorum. Dilerim bu hukuksuzluk bir an önce son bulur. Yeni Mektup-İletişim Adresim: Marmara 2 Nolu L Tipi K.C.İ.K. E-11 SİLİVRİ-İSTANBUL" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA