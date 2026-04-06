Giresun İl Genel Meclis Başkanlığı'na Şahin seçildi

Giresun İl Genel Meclis Başkanlığı'na Ahmet Şahin yeniden seçildi.

Meclis toplantı salonundaki seçimde Ahmet Şahin ile İsmail Hakkı Öztürk meclis başkanlığı için aday oldu.

Seçimlerde, 40 oyun 30'unu alan Şahin, yeniden başkanlığa seçildi.

Öte yandan görev süreleri sona eren meclis başkanlığı, başkan vekillikleri, meclis katip üyeleri ve encümen üyeliği seçimleri de gerçekleştirildi.