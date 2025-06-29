Ahmet Kural, 'Gassal' dizisiyle İtalya'da Ödül Kazandı

Ahmet Kural, 'Gassal' dizisiyle İtalya'da Ödül Kazandı
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TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi 'Gassal'ın başrol oyuncusu Ahmet Kural, Italian Global Series Festival'de 'Baki' karakteriyle 'Maximo En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Dizi, ölüm temasıyla kara mizah dilini harmanlayarak izleyicilerden beğeni topladı.

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"ın başrol oyuncusu Ahmet Kural, "Baki" karakteriyle İtalya'da ödüle layık görüldü.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin başrolü Kural, Italian Global Series Festival'de Uluslararası Yarışma'nın "Komedi" kategorisinde "Maximo En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

İtalya'nın, Riccione ve Rimini bölgelerinde gerçekleşen festivalde, Kural'ın canlandırdığı "Baki" karakteri izleyiciler ve jüri üyeleri tarafından övgüyle karşılandı. Kara mizah ve dramı bir araya getiren performans, festivalin prestijli ödüllerinden biriyle taçlandırıldı.

Uluslararası yapımları desteklemek ve sektör profesyonellerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen "Italian Global Series Festival", televizyon ve dijital platform dünyasının yükselen projelerini öne çıkarmayı amaçlıyor.

Kural, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Gassal" dizisinin ölüm gibi evrensel ama konuşulmaktan kaçınılan bir temayı kara mizah diliyle anlattığını belirterek, dizinin yüreğe dokunan bir hikaye sunduğunu vurguladı.

Ödülünü bu hikayeye emek veren herkes adına aldığını ifade eden Kural, "Bu hikayeyi milyonlarla tanıştıran TRT'ye ve tabii platformuna, yapımcımıza, senaristimize ve yönetmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu ödülü beni destekleyen aileme ithaf ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

tabii orijinal yapımı "Gassal", ölü yıkayarak hayatını kazanan ve içine kapanık bir yaşam süren Baki'nin, geçirdiği bir kazayla derinleşen içsel yolculuğunu konu alıyor. Geçmişle yüzleşme, yalnızlık ve dönüşüm temalarını ele alan dizi, kara mizah türündeki anlatımıyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi kazandı. ???????

Festivalin en prestijli ödülleri olan Maximo Ödülleri "Drama", "Komedi" ve "Mini Dizi" kategorilerinde veriliyor.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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