Ahmet Günebakan'ın cenazesi İslahiye'de defnedildi
Anavatan Partisi'nden 18. Hükümet Döneminde Gaziantep Milletvekiliği yapan Ahmet Günebakan'ın cenazesi İslahiye ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye Günebakan'ın ailesi, yakınları ve birçok önemli isim katıldı.
Anavatan Partisi'nden 18. Hükümet Döneminde Gaziantep Milletvekiliği yapan ve dün evinde hayatını kaybeden Ahmet Günebakan'ın cenazesi İslahiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Koçcağız Mahallesindeki evinde dün hayatını kaybeden Günebakan'ın cenazesi, işlemlerinin arından Yelliburun Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Günebakan'ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Günebakan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural, Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen ve vatandaşlar katıldı.