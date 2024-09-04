Ahmet Dilek Bilecik İl Müftüsü olarak göreve başladı
Cumhurbaşkanlığı İl Müftüleri kararnamesi ile Bilecik İl Müftüsü olarak atanan Ahmet Dilek, göreve başladı. Şırnak İl Müftüsü iken Bilecik İl Müftülüğüne atanan Dilek'i, Müftü Yardımcıları, şube müdürleri ve personel tarafından karşıladı. Personele teşekkür eden Dilek, müftülüğün bir aile olduğuna değinerek, personele, özverili ve vakitli çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İl Müftüleri kararnamesi ile Bilecik İl Müftüsü olarak atanan Ahmet Dilek, göreve başladı.
Şırnak İl Müftüsü iken Bilecik İl Müftülüğüne atanan Dilek'i, Müftü Yardımcıları, şube müdürleri ve personel tarafından karşıladı.
Personele teşekkür eden Dilek, müftülüğün bir aile olduğuna değinerek, personele, özverili ve vakitli çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.