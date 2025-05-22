Ahmet Davutoğlu, Neçirvan Barzani ile Görüştü

Ahmet Davutoğlu, Neçirvan Barzani ile Görüştü
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bölgesel konuları görüşmek üzere bir araya geldi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşmede bölgesel konular ele alındı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Heyetlerle birlikte yapılan ortak görüşmeye ilişkin Gelecek Partisi X hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, IKBY Başkanı Sayın Neçirvan Barzani ile Irak Başkanlık Ofisi'nde bir araya gelerek bölgesel konuları ele almıştır." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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