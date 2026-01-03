Haberler

Ahmet Davutoğlu:  Tayfun Kahraman Derhal Tahliye Edilmeli, Tutuksuz Yargılanmalıdır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tutuklu Tayfun Kahraman'ın MS atağı geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılmasına tepki gösterdi. Davutoğlu, hasta tutukluların hapsedilmesinin adaletsiz olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tutuklu Tayfun Kahraman'ın MS atağı geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılması üzerine tepkide bulundu.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok katil ve adi suçlu salıverilirken, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına rağmen hasta bir tutuklunun hapiste tutulması adalete de vicdana da sığmaz. Tayfun Kahraman derhal tahliye edilmeli, tutuksuz yargılanmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama

İstanbul'da terör örgütüne dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı

Bile isteye kulaklarını kırdırdı, nedeni akıl alır gibi değil
Üye sayısını artıran AK Parti'ye Erdoğan'dan teşekkür

Rakamlar Erdoğan'ı sevindirdi, partisine teşekkür etti
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı

İki gün üst üste aynı şehrimizde yakalandı
Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor

Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor