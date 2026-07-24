Davutoğlu'ndan Özgür Özel'e 'YENİ Parti' tebriği
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'den ayrılarak YENİ Parti'nin kurucu genel başkanı seçilen Özgür Özel'e başarı diledi. Davutoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, köklü demokrasi geleneğine vurgu yaparak yeni partinin hayırlı olmasını temenni etti.
(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'den ayrılarak YENİ Parti'nin kurucu Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'e başarılar diledi.
Davutoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin en büyük gücü; köklü demokrasi geleneğimiz, çoğulcu siyaset anlayışımız ve millet iradesine olan bağlılığımızdır. Sayın Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."
Kaynak: ANKA