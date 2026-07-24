Davutoğlu'ndan Özgür Özel'e 'YENİ Parti' tebriği

(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'den ayrılarak YENİ Parti'nin kurucu Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'e başarılar diledi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin en büyük gücü; köklü demokrasi geleneğimiz, çoğulcu siyaset anlayışımız ve millet iradesine olan bağlılığımızdır. Sayın Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA